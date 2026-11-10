В Национальном павильоне Казахстана в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье состоялась двусторонняя встреча министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибека Куантырова с министром природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Акылом Токтобаевым.

Стороны обсудили развитие двустороннего экологического сотрудничества, сохранение биоразнообразия, предупреждение природных пожаров, а также реализацию совместных инициатив в области зелёных технологий и экологической модернизации промышленности.

Одним из ключевых вопросов встречи стала подготовка межправительственного соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Казахстанская сторона с 2021 года выступает за заключение данного документа, который должен стать основой для системного взаимодействия двух стран.

Алибек Куантыров предложил активизировать межведомственную работу, провести встречу экспертов двух стран и согласовать дальнейшие шаги по подготовке соглашения.

«Считаем важным ускорить процесс межведомственного согласования и выйти на скорейшее подписание соглашения, что позволит наполнить наше сотрудничество конкретным практическим содержанием», — подчеркнул министр.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено сохранению популяции снежного барса и защите горных экосистем Центральной Азии. Стороны также рассмотрели вопросы взаимодействия в предупреждении природных пожаров, их своевременном обнаружении и прогнозировании. Казахстанская сторона предложила продолжить ежегодные совместные учения и усилить обмен информацией между профильными службами двух государств.

Отдельной темой встречи стало развитие региональных экологических инициатив. Алибек Куантыров представил перспективы создания Центрально-Азиатского бюро наилучших доступных техник (НДТ), которое позволит странам региона обмениваться опытом, технологиями и экспертными решениями в области экологической модернизации промышленности.

В Казахстане уже утверждены 24 справочника НДТ, проведено 140 комплексных технологических аудитов в 17 отраслях экономики. Накопленный опыт предлагается использовать для развития регионального сотрудничества.

Также обсуждалась инициатива создания Регионального хаба зелёной акселерации в Центральной Азии, направленного на поддержку экологических стартапов и внедрение чистых технологий. Казахстан совместно с ЮНИДО с 2023 года реализует программу Global Cleantech Innovation Programme (GCIP), в рамках которой акселерацию прошли более 100 казахстанских стартапов.

В ходе встречи кыргызская сторона была проинформирована о планируемом подписании двух меморандумов в рамках COP31. На 14 ноября намечено подписание документа по развитию Регионального хаба зелёной акселерации, на 16 ноября — по созданию Центрально-Азиатской цифровой платформы наилучших доступных техник.

Казахстан выразил заинтересованность в участии Кыргызстана в реализации данных инициатив и подтвердил готовность к дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности Центральной Азии.