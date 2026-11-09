Казахстан и Таджикистан обсудили развитие экологического сотрудничества на COP31

В Национальном павильоне Казахстана в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье состоялась двусторонняя встреча министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибека Куантырова с председателем Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан Баходуром Шерализодой.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в области охраны окружающей среды, развития возобновляемой энергетики, сохранения биоразнообразия и противодействия изменению климата. Особое внимание было уделено реализации совместных экологических инициатив в Центральной Азии.

А. Куантыров отметил, что важной основой двустороннего взаимодействия остаётся Меморандум о взаимопонимании между профильными ведомствами двух стран, подписанный 3 мая 2023 года. Дополнительные направления сотрудничества были определены в ходе 20-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося 27 октября текущего года в Душанбе.

«Считаем важным обеспечить практическую реализацию достигнутых договорённостей и перейти к совместным проектам с конкретными результатами», — подчеркнул министр.

В ходе встречи также рассмотрены возможности обмена опытом в сфере гидроэнергетики, энергоэффективности и привлечения инвестиций в низкоуглеродные технологии.

Отдельное внимание уделено вопросам сохранения ледников, развития гидрометеорологических наблюдений и совершенствования систем раннего предупреждения об опасных природных явлениях.

Одной из ключевых тем переговоров стало продвижение двух региональных инициатив Казахстана, представленных в рамках Регионального экологического саммита в Астане.

Первая предусматривает создание Центрально-Азиатского бюро наилучших доступных техник (НДТ) и региональной цифровой платформы НДТ. Эти инструменты призваны обеспечить обмен технологическими решениями, экспертным опытом и содействовать экологической модернизации промышленных предприятий стран региона. Казахстан уже сформировал значительную базу в этой области, включая 24 утверждённых справочника НДТ.

Вторая инициатива направлена на создание Регионального хаба зелёной акселерации в Центральной Азии. Его деятельность предполагает поддержку экологических стартапов, развитие чистых технологий и расширение сотрудничества между инновационными компаниями региона. Казахстан с 2023 года совместно с ЮНИДО при поддержке Глобального экологического фонда реализует программу Global Cleantech Innovation Programme (GCIP), в рамках которой акселерацию прошли около 100 стартапов.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в активном участии Таджикистана в реализации данных инициатив, подчеркнув важность объединения усилий стран Центральной Азии для решения общих экологических и климатических задач.

По завершении встречи А.Куантыров совместно с Б.Шерализодой посетил павильон Таджикистана, где ознакомился с концепцией странового павильона.