Сегодня в Национальном павильоне Казахстана на 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в г. Анталья состоялась сессия высокого уровня «Защита беременности в условиях потепления: призыв к действию».

В работе сессии приняли участие Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, председатель Комитета по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам, Курултая Серик Егизбаев, министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, министр экологии и природных ресурсов РК Алибек Куантыров, а также эксперты и представители из более 30 стран.

Открывая сессию, глава Минздрава РК подчеркнула, что темпы потепления в Казахстане почти в два раза превышают общемировые показатели, а экстремальная жара и экологические вызовы несут прямую угрозу репродуктивному здоровью и подрастающему поколению.

«Сегодня мы обращаем внимание на один из наиболее значимых гуманитарных аспектов климатического кризиса —влияние изменения климата на здоровье матери и ребёнка.

Изменение климата нельзя рассматривать исключительно через показатели температуры, выбросов парниковых газов или экономических потерь. За каждым из этих показателей стоят здоровье и жизнь людей.

Особого внимания требуют беременные женщины и новорождённые, поскольку экстремальная жара, загрязнение воздуха и недостаток безопасной воды могут создавать дополнительные риски для здоровья матери и ребёнка, в том числе в период внутриутробного развития – отметил А. Куантыров.

По данным исследований Гентского университета и ЮНФПА, а также научных оценок ситуации в Приаралье, повышение температур и деградация окружающей среды напрямую увеличивают риски преждевременных родов и осложнений.

Для минимизации климатических рисков Казахстан активно развивает профилактические программы, включая проект «Аналар саулығы».

Кроме того, в партнерстве с ВОЗ прорабатывается запуск Дорожной карты «Здоровое будущее в регионе Приаралья» на 2026-2030 годы с последующим созданием межрегионального Хаба климатической медицины и здоровья.

В завершение сессии казахстанская сторона призвала международное сообщество интегрировать климатические риски в национальные системы здравоохранения, расширять локальные научные исследования, внедрять цифровые инструменты раннего предупреждения и объединять инвестиции в экологическую устойчивость и охрану материнства.

Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения РК и Министерство экологии и природных ресурсов РК совместно с ВОЗ и ЮНФПА.