9 ноября в Национальном павильоне Казахстана на климатической конференции COP31 в Анталье состоялась сессия, посвященная восстановлению торфяников и водно-болотных угодий.

Организаторами выступили Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Встреча объединила представителей государственных органов, международных организаций, научного сообщества и финансовых партнеров.

Открывая сессию, вице-министр экологии и природных ресурсов М.Т. Ошурбаев отметил, что восстановление природных экосистем является важным направлением противодействия изменению климата, сохранения водных ресурсов и биоразнообразия.

Торфяники накапливают углерод, регулируют водный режим и поддерживают местообитания множества видов. Их деградация, напротив, может приводить к увеличению выбросов парниковых газов, повышению пожарных рисков и утрате ценных природных территорий.

Для Казахстана водно-болотные угодья имеют особое значение. Они способствуют сохранению водных ресурсов и служат естественной защитой от засух и опустынивания.

Эти территории также играют важную роль на путях миграции птиц. Будучи стороной Рамсарской конвенции, Казахстан продолжает работу по сохранению водно-болотных угодий международного значения.

Вице-министр подчеркнул, что восстановление экосистем требует научно обоснованных решений, эффективного управления и достаточного финансирования. Дополнительным источником поддержки природоохранных проектов может стать углеродное финансирование.

При этом климатический результат углеродных кредитов должен подтверждаться достоверными данными. Прозрачность мониторинга, отчетности и верификации, защита биоразнообразия и учет интересов местных сообществ являются важными условиями таких проектов.

М.Т. Ошурбаев отметил, что углеродное финансирование должно дополнять государственные инвестиции и международную поддержку.

Вице-министр подчеркнул важность укрепления регионального сотрудничества, отметив, что страны Центральной Азии связаны общими водными ресурсами, экосистемами и путями миграции животных. Он выразил надежду, что дискуссия поможет выработать конкретные рекомендации и укрепить взаимодействие государственных органов, ученых, международных организаций и финансовых партнеров.