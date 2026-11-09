На COP31 представили опыт Казахстана по восстановлению экосистем Приаралья

В Анталье (Турция) в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев принял участие в панельной сессии «Восстановление водных экосистем как мера адаптации: опыт возрождения Северного (Малого) Аральского моря и международное сотрудничество». Мероприятие состоялось в Национальном павильоне Казахстана.

В ходе выступления вице-министр рассказал о принимаемых Казахстаном мерах по восстановлению экосистем Приаралья и адаптации региона к изменению климата.

«Для Центральной Азии адаптация к изменению климата — это прежде всего вопрос воды. История Аральского моря показывает это как никакая другая: вместе с водной экосистемой теряют устойчивость земля, климат, здоровье людей и экономика целого региона», — отметил Мансур Ошурбаев.

Особое внимание было уделено результатам восстановления Северного Аральского моря. Благодаря реализации водохозяйственных проектов, в том числе строительству Кокаральской плотины при участии Всемирного банка, удалось сохранить северную часть моря. За последние годы объем воды увеличился с 18,9 до более чем 23 млрд кубометров.

Параллельно Казахстан проводит масштабные работы по озеленению осушенного дна Арала. В 2021–2025 годах лесомелиоративные мероприятия охватили более 1,1 млн гектаров. Высадка саксаула способствует закреплению песков и снижению распространения соли и пыли.

В завершение Мансур Ошурбаев подчеркнул необходимость расширения международного сотрудничества, привлечения климатического финансирования и развития совместного научного мониторинга для восстановления водных и наземных экосистем Центральной Азии.