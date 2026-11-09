РГП «Казгидромет» укрепляет региональное сотрудничество в сфере климата

9 ноября 2026 года в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящей с 9 по 20 ноября 2026 года в Турции, РГП «Казгидромет» подписало Меморандум о сотрудничестве с Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА).

Документ подписали генеральный директор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева и исполнительный директор РЭЦЦА Батыр Мамедов.

Меморандум направлен на укрепление сотрудничества Казахстана со странами Центральной Азии в вопросах изменения климата, развитие климатических услуг и повышение качества климатической информации, необходимой для принятия решений.

Для Казахстана это сотрудничество открывает дополнительные возможности для обмена гидрометеорологическими и климатическими данными, привлечения международной экспертной поддержки, подготовки специалистов и участия в совместных региональных проектах.

Особое внимание планируется уделить развитию систем мониторинга и раннего предупреждения об опасных природных явлениях, оценке климатических рисков, а также изучению влияния изменения климата на водные ресурсы, ледники, сельское хозяйство и другие уязвимые отрасли.

Подписание меморандума станет ещё одним шагом к укреплению регионального взаимодействия и развитию совместных решений для повышения климатической устойчивости Казахстана и Центральной Азии.