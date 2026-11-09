Открытие национального павильона на СОР 31

Сегодня состоялось официальное открытие Национального павильона Республики Казахстан на 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье. Участие в церемонии открытия приняли председатель Комитета по аграрным вопросам и экологии Құрылтая С.Егизбаев, члены Халық Кеңесі, министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А.Куантыров, министр здравоохранения РК А.Альназарова. Павильон стал международной площадкой для презентации экологических достижений страны, продвижения зеленых технологий и развития инвестиционного сотрудничества.

Участие Казахстана в COP31 направлено на укрепление международного партнерства, привлечение инвестиций и продвижение практических решений в области устойчивого развития. Сегодня глобальная климатическая повестка переходит от общих обязательств к конкретным экономическим решениям, технологическому взаимодействию и масштабированию зеленого финансирования.

«Для Казахстана COP31 — это возможность представить национальные приоритеты, поделиться достигнутыми результатами и внести вклад в формирование совместных решений для устойчивого будущего. Мы рассматриваем эту площадку не только как пространство для обмена мнениями, но прежде всего как возможность перейти от диалога к конкретным действиям и измеримым результатам», — отметил Министр экологии и природных ресурсов РК Алибек Куантыров в ходе открытия павильона.

Концепция Национального павильона — «Связь времен: прошлое, настоящее, будущее» — отражает преемственность природного наследия Казахстана и современных технологических решений. Пространство площадью 250 квадратных метров оформлено в открытой архитектурной стилистике, передающей масштаб и простор казахстанской степи.

Одним из цифровых гидов павильона стал искусственный интеллект в образе туранских тигров «Үміт» и «Амур». Интерактивный формат позволяет международным гостям знакомиться с экологическими инициативами и технологическими проектами Казахстана на разных языках.

Экспозиция демонстрирует результаты страны в сохранении биоразнообразия и восстановлении природных экосистем. Среди ключевых примеров — возвращение туранского тигра в дикую природу в резервате «Иле-Балхаш», восстановление численности сайгака с критических 21 тысячи до рекордных 4,7 миллиона особей, а также работы по восстановлению Северного Арала и созданию саксауловых лесов на осушенном морском дне.

Отдельный блок посвящен современным зеленым технологиям и экологической модернизации экономики. В их числе — региональная программа фитомелиорации «Зеленый щит Центральной Азии», национальная цифровая платформа KazMethane MRV для мониторинга и выявления утечек метана, технологии переработки промышленных отходов и внедрение наилучших доступных техник на предприятиях.

Национальный павильон также знакомит посетителей с потенциалом казахстанского агропромышленного комплекса и экологически чистой продукцией. Арт-инсталляция «Құрақ көрпе» раскрывает традиционные принципы бережного отношения к ресурсам через современную концепцию Zero Waste.

Важной составляющей участия Казахстана в COP31 станет деловая и инвестиционная повестка. В течение конференции на площадке павильона запланировано проведение 38 тематических мероприятий с участием государственных органов, международных организаций, представителей бизнеса и партнерских структур.

Программа охватывает ключевые направления климатической повестки: климатическое финансирование, декарбонизацию промышленности, энергетический переход, развитие углеродного рынка в рамках Статьи 6 Парижского соглашения, водную безопасность, сохранение биоразнообразия и внедрение инновационных зеленых технологий.

Особое внимание уделяется продвижению национальных и региональных инициатив, включая Казахстанскую климатическую инвестиционную платформу (QCIP), инициативу QaJET, восстановление Северного Арала, сохранение экосистемы Каспийского моря, борьбу с опустыниванием и развитие возобновляемой энергетики.

«Сегодня перед нами стоит общая задача — превратить климатические обязательства в конкретные проекты, инвестиции и технологические решения. Казахстан открыт к новым партнерствам, инвестициям и технологическому сотрудничеству.

Уверен, что Национальный павильон станет площадкой для новых инициатив и взаимовыгодного партнерства, способствующих устойчивому развитию Центральной Азии и всего мира», — подчеркнул министр.

Открытие Национального павильона на COP31 подтверждает готовность Казахстана к открытому международному диалогу и укреплению партнерства в сфере климатической политики. Страна последовательно продвигает практические решения, объединяющие экологические приоритеты, технологическое развитие и инвестиционные возможности.