Вблизи Чарына зарегистрировано уголовное дело по факту предполагаемой незаконной охоты

Обнаружены 5 туш животных, предположительно джейранов.

7 ноября государственные инспекторы Чарынского государственного национального природного парка совместно с сотрудниками территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и Уйгурского районного отдела полиции провели усиленные природоохранные рейдовые мероприятия.

В ходе рейда на автодороге «Чунджа – Кокпек – Алматы» было остановлено транспортное средство, вызвавшее подозрение.

По предварительной информации, находившиеся в автомобиле граждане могут быть причастны к незаконной охоте, предположительно совершенной 6 ноября вблизи территории Темирликского участка национального парка.

На месте происшествия обнаружены 5 туш животных, внешне похожих на джейранов. Их точная видовая и половая принадлежность будет установлена по результатам экспертизы.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 337 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются причастность граждан и все обстоятельства произошедшего.

Защита животного мира и пресечение незаконной охоты остаются одними из приоритетных задач природоохранных органов.