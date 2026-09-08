В Кызылординской области продолжается системная работа по выявлению и ликвидации мест незаконного размещения отходов.

Специалисты Департамента экологии регулярно проводят рейдовые мероприятия, в том числе на территориях за пределами населенных пунктов. По выявленным фактам совместно с местными исполнительными органами принимаются меры по очистке территорий и недопущению повторного образования свалок.

Важным инструментом этой работы остается космический мониторинг, который проводится с 2018 года совместно с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». В текущем году с его помощью на территории области выявлено 53 несанкционированные свалки. На сегодняшний день все они полностью ликвидированы.

Комплексный подход, сочетающий данные космического мониторинга и наземные рейды, позволяет своевременно выявлять проблемные участки и принимать меры по их устранению.

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и предупреждению образования новых несанкционированных свалок будет продолжена.