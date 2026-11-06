Рабочий визит Министра в подведомственные организации в Астане и Косшы

6 ноября Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А. Куантыров ознакомился с деятельностью подведомственных организаций в Астане и городе Косшы, встретился с их коллективами.

Рабочий выезд начался с питомника «Ақ қайың» РГП «Жасыл Аймак». Предприятие занимается созданием, охраной и воспроизводством зеленой зоны столицы. В двух его питомниках — «Ақ қайың» и «Дамса» — по итогам осенней инвентаризации учтено более 6 млн сеянцев. Всего в 2026 году предприятием высажено более 6,1 млн сеянцев.

Затем Министр посетил офис «Жасыл Аймак», где встретился с сотрудниками предприятия. Сотрудниками поднимался вопрос создания РГУ «Жасыл белдеу».

В РГКП «ПО «Охотзоопром» главе ведомства представили работу по охране животного мира. Центральный региональный филиал обеспечивает охрану Бетпакдалинской популяции сайгака, архара и других диких животных на территории четырех областей. За девять месяцев 2026 года совместно с территориальными инспекциями, полицией и сотрудниками особо охраняемых природных территорий проведено 55 рейдовых мероприятий.

В Астанинском ботаническом саду А. Куантыров посетил оранжереи, палеоботанические экспозиции, гербарный фонд и лабораторию биотехнологии растений.

В ботаническом саду работают семь научных лабораторий. Оранжерейная коллекция насчитывает 300 видов растений, банк семян — 519 видов, гербарный фонд — более 21 тыс. листов. Помимо научной работы, здесь проводят экскурсии и занятия по экологическому просвещению. Научными сотрудниками поднимались вопросы финансирования для приобретения соответствующего лабораторного оборудования.

Завершился рабочий выезд посещением Департамента экологии по городу Астане, где ознакомился с его деятельностью и состоянием материально-технической базы.

В ходе визита особое внимание было уделено работе отдела лабораторно-аналитического контроля. Министр ознакомился с оснащением испытательной лаборатории, применяемым оборудованием и основными направлениями исследований, проводимых в рамках государственного экологического контроля.

В рамках форума были подписаны соглашения между представителями деловых кругов двух стран в различных отраслях экономики.