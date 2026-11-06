Сегодня в Службе центральных коммуникаций состоялся брифинг с участием представителей Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, посвященный реализации инфраструктурных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО).

В ходе брифинга были представлены текущие результаты реализации проектов, механизмы их финансирования, планы по развитию мощностей сортировки и переработки отходов, а также перспективы внедрения технологий энергетической утилизации отходов.

В Казахстане продолжается системная работа по развитию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Основное внимание уделяется созданию и модернизации мощностей по сортировке и переработке отходов, обновлению парка специализированной техники, а также внедрению новых технологий их утилизации.

На сегодняшний день в рамках льготного механизма сформирован портфель из 67 проектов общей стоимостью порядка 350 млрд тенге. Это свидетельствует о высокой заинтересованности бизнеса в развитии отрасли и наличии значительного инвестиционного потенциала.

Из общего количества проектов АО «Жасыл даму» профинансировано 34 проекта на сумму 122,6 млрд тенге. Еще 7 проектов на сумму 29,9 млрд тенге одобрены АО «Фонд развития промышленности» и находятся на стадии подписания договоров. На этапе экспертизы рассматриваются 11 проектов на общую сумму 31,5 млрд тенге. По оставшимся 15 проектам инвесторы ведут подготовку документов для прохождения второго этапа рассмотрения.

По направлениям деятельности 41 проект предусматривает создание и модернизацию перерабатывающих мощностей, 15 проектов направлены на развитие инфраструктуры сортировки ТБО, еще 11 проектов предусматривают приобретение специализированной техники для сбора и вывоза отходов.

На сегодняшний день введено в эксплуатацию 15 профинансированных проектов. В их числе 9 проектов по приобретению специализированной техники, 3 проекта по сортировке и 3 проекта по переработке отходов.

В рамках реализованных проектов приобретена 131 единица специализированной техники, введены сортировочные объекты общей мощностью 290 тыс. тонн в год, а также перерабатывающие предприятия по утилизации шин и макулатуры мощностью 19,3 тыс. тонн в год. Всего создано 523 рабочих места.

Важно отметить, что инфраструктурные проекты реализуются не только в областных центрах, но и в районных и сельских населенных пунктах. Так, в Жанакорганском районе Кызылординской области введен сортировочный комплекс, в городе Кульсары Атырауской области обновлен парк специализированной техники, а в селе Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области реализован проект по переработке макулатуры с выпуском вторичной продукции, в том числе яичных лотков.

Реализация всего портфеля проектов позволит приобрести 178 единиц специализированной техники, увеличить мощности по сортировке отходов на 2,3 млн тонн в год и переработке – на 1,1 млн тонн в год. Кроме того, предусматривается создание более 5 тысяч новых рабочих мест в регионах.

Для дальнейшего развития отрасли планируется расширение действующего механизма финансирования.

В настоящее время общий объем финансирования составляет 185 млрд тенге. Займы предоставляются через Фонд развития промышленности под 3% годовых на срок от 3 до 15 лет.

С учетом потребностей регионов в обновлении парка мусоровозов, строительстве новых сортировочных линий и перерабатывающих мощностей планируется увеличить общий объем финансирования до 385 млрд тенге, продлить программу до 2030 года, а также предоставить государственным коммунальным предприятиям, работающим в районных и сельских населенных пунктах, возможность участвовать в программе без собственного участия.

С 2031 года планируется внедрить револьверный механизм финансирования, при котором возвращаемые средства будут направляться на поддержку новых проектов.

Еще одним перспективным направлением развития отрасли является энергетическая утилизация отходов.

В 2025 году подписаны три инвестиционных соглашения с китайскими компаниями по строительству заводов энергетической утилизации отходов в Астане, Алматы и Шымкенте. Общий объем инвестиций составляет 293 млрд тенге, или около 650 млн долларов США.

В настоящее время ведутся подготовительные работы. Запуск объектов планируется в 2028 году. Предприятия позволят сократить объем захоронения отходов на полигонах и одновременно производить электрическую и тепловую энергию.

Кроме того, прорабатывается возможность реализации аналогичных проектов в других регионах страны, в частности в Караганде.

Параллельно ведется работа по комплексному совершенствованию системы управления отходами.

В этих целях утверждена Концепция управления всеми видами отходов в Республике Казахстан на 2026–2030 годы (постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2025 года № 1201).

Документ предусматривает создание единой цифровой платформы управления отходами, разработку отдельных правил обращения с каждым видом отходов, проведение их полной инвентаризации, развитие рынка вторичных ресурсов, совершенствование нормативно-правовой базы и усиление ответственности образователей отходов.

Для координации реализации Концепции при Министерстве на базе АО «Жасыл даму» создан Национальный центр управления отходами. Его основными задачами являются методологическое сопровождение, межведомственное взаимодействие и мониторинг реализации предусмотренных мероприятий.

В целом развитие инфраструктуры обращения с отходами, привлечение частных инвестиций и внедрение современных технологий позволят увеличить объемы сортировки и переработки, сократить захоронение отходов на полигонах, создать новые рабочие места и сформировать устойчивую систему управления отходами в стране.