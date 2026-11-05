В Астане состоялся Бизнес-форум Казахстана и Таджикистана

Сегодня Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров принял участие в работе Бизнес-форума Казахстана и Таджикистана, который проходит в Астане.

Мероприятие организовано в преддверии официального визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Республику Казахстан.

В ходе форума обсуждены вопросы развития двустороннего товарооборота, промышленности, сельского хозяйства, цифровой экономики и торговли, информационных технологий, IT-безопасности и искусственного интеллекта, совместных проектов возобновляемых источников энергии, а также расширения инвестиционного сотрудничества.

Справочно: 98% энергомощностей в Таджикистане - это возобновляемые источники энергии, основную часть которых составляют гидроэлектростанции.

Во исполнение поручения Главы государства в Республике Казахстан реализуется комплекс мер, направленных на увеличение выработки электроэнергии объектами ВИЭ и дальнейшее развитие возобновляемой энергетики.

На сегодняшний день энергосистема Казахстана состоит из 254 энергоисточника, в том числе 172 объекта ВИЭ.

Общая установленная мощность составляет 27,1 ГВт, из них объекты ВИЭ - 3,8 ГВт.

На сегодняшний день сектор возобновляемой энергетики демонстрирует устойчивый рост. По итогам девяти месяцев текущего года доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии достигла 8,5% при плановом целевом показателе 7%.

Одним из приоритетных направлений остается развитие солнечной энергетики. Реализация проектов осуществляется как посредством открытых аукционов, так и в рамках межправительственных соглашений с международными стратегическими инвесторами. В рамках этого направления сформирован пул крупных проектов солнечных электростанций общей мощностью 900 МВт.

В целом до конца 2035 года планируется ввести не менее 8,4 ГВт новых мощностей ВИЭ, в том числе около 1,8 ГВт солнечной генерации.

В рамках форума были подписаны 11 соглашений между представителями деловых кругов двух стран в различных отраслях экономики на общую сумму 135,3 млн.долларов США.