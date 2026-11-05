В Астане состоялся второй ежегодный Астанинский ESG-форум – 2026

В столице прошёл второй ежегодный Астанинский ESG-форум – 2026, посвящённый вопросам развития ESG-повестки и устойчивого развития Казахстана.

В мероприятии принял участие Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров, выступивший на пленарной сессии «Стратегические рамки ESG-повестки Казахстана: год спустя».

В своём выступлении Министр обозначил ключевые приоритеты климатической и экологической политики страны, включая достижение углеродной нейтральности до 2060 года, реализацию NDC 3.0, внедрение наилучших доступных технологий, совершенствование системы торговли квотами на выбросы парниковых газов и развитие зелёного финансирования.

Особое внимание было уделено привлечению частных инвестиций, внедрению ESG-принципов в бизнес-процессы, а также укреплению партнёрства между государством и бизнесом.

Министерство продолжает работу по развитию экологически устойчивой экономики, совершенствованию климатического регулирования и привлечению инвестиций в низкоуглеродное развитие Казахстана.