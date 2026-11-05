Казахстан и Германия обсудили сотрудничество в сфере экологии и климатической политики

Состоялась встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибека Куантырова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Казахстане Хайке Ренате Пайч, назначенной в августе 2026 года.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды, климатической политики и устойчивого развития.

Отдельное внимание было уделено подготовке Казахстана к 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). Стороны обменялись мнениями по продвигаемым международным инициативам, включая решение COP28 о переходе к отказу от ископаемого топлива (Transitioning Away from Fossil Fuels, TAFF) в энергетических системах справедливым, упорядоченным и равноправным образом.

Также отмечена значимость совместных проектов с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в области климатической устойчивости, устойчивого землепользования, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, зелёного водорода и экологического развития Приаралья.

В сфере сохранения биоразнообразия отмечены инициативы Казахстана по восстановлению популяции туранского тигра и возвращению лошади Пржевальского в естественную среду обитания.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере сохранения Каспийского моря.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-германского сотрудничества и развитии практического взаимодействия по экологической и климатической повестке.