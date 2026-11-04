Встречи в регионах. Область Жетісу

Сегодня в городе Талдыкорган состоялась встреча вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ж. Алиева с жителями и представителями неправительственных организаций области Жетісу, в ходе которой были рассмотрены актуальные экологические вопросы и даны разъяснения по обращениям граждан.

В ходе встречи были затронуты вопросы планирования строительства новых полигонов твёрдых бытовых отходов в области Жетісу. Вице-министр поручил представить готовые планы. Отмечено, что в дальнейшем они будут рассмотрены.

В области активно ведётся работа по внедрению автоматизированной системы мониторинга выбросов.

По данным за 2026 год, в рамках акции «Таза Қазақстан» были открыты экопарки «Серкесай» и «Тасбақа», а также высажено более 100 тысяч саженцев по области.

В качестве показателя повышения экологической культуры и ответственности жителей в рамках акции «Таза Қазақстан» было отмечено количество обращений, поступивших в департамент экологии по области Жетісу, а также показатели их исполнения.

В рамках данной инициативы в области проведено 41 экологическое мероприятие, собрано более 215 тыс. тонн отходов, очищено свыше 30 тыс. территорий и высажено порядка 100 тыс. деревьев. В экологических акциях приняли участие более 540 тыс. человек.

В целом экологическая ситуация в области Жетісу находится под контролем.

Как отметил вице-министр в ходе интервью, он остался доволен экологической ситуацией в области и проводимой работой. Работа в области Жетісу по снижению экологической нагрузки, модернизации предприятий и улучшению качества окружающей среды будет продолжена на системной основе.

В ходе поездки вице-министр также провёл личный приём граждан и брифинг для представителей региональных средств массовой информации.