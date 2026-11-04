3 ноября 2026 года в Актюбинской области состоялись мероприятия по разъяснению основных положений Послания Главы государства «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе».

В рамках рабочей поездки председатель Комитета экологического регулирования и контроля Ерболат Кожиков совместно с представителями Халық Кеңесі посетил ТОО «Айс», а также провел встречи с представителями сферы культуры, коммунальных служб и общественностью Хромтауского района.

В ходе встреч обсуждены приоритеты, обозначенные Президентом страны, в том числе модернизация инфраструктуры, развитие промышленности, внедрение цифровых технологий, обеспечение экологической безопасности и повышение качества жизни населения.

Председатель Комитета подчеркнул, что экономическое развитие и реализация инфраструктурных проектов должны сопровождаться соблюдением экологических требований и снижением негативного воздействия на окружающую среду.

Особое внимание уделено вопросам рационального использования и сбережения водных ресурсов, внедрения водосберегающих технологий и систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях.

Также рассмотрены вопросы модернизации промышленных предприятий, внедрения наилучших доступных техник, совершенствования системы управления отходами, развития перерабатывающей инфраструктуры и ликвидации несанкционированных свалок.

В рамках обсуждения инициативы «Халықтық құрылыс» подчеркнута важность соблюдения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов, включая рациональное использование земельных ресурсов и надлежащее обращение со строительными отходами.

Отдельно затронуты вопросы цифровизации природоохранной деятельности, применения искусственного интеллекта и геоинформационных технологий для повышения эффективности экологического мониторинга.

По итогам встреч отмечена важность совместной работы государственных органов, бизнеса и общественности для реализации задач, поставленных Главой государства, сохранения природных ресурсов и повышения качества жизни казахстанцев.