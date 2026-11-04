В Астане представили результаты программы восстановления популяции тигров в Казахстане

4 ноября в Астане состоялась пресс-конференция, посвященная реализации программы восстановления популяции тигров в Казахстане. В мероприятии приняли участие Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров и основатель, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

В ходе пресс-конференции были представлены результаты многолетней работы по возвращению тигра в исторический ареал обитания, а также основные этапы реализации программы реинтродукции.

Второй тигр возвращен в дикую природу

Одним из ключевых событий программы стал выпуск 31 октября амурского тигра по кличке Амур на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш». Он стал вторым тигром, выпущенным в естественную среду обитания Казахстана. Ранее, 31 июля, в дикую природу была выпущена тигрица Үміт.

В 2018 году для создания необходимых условий возвращения тигра был образован государственный природный резерват «Иле-Балхаш». В январе 2026 года его площадь была увеличена до 450 тысяч гектаров.

На территории резервата проводится комплексная работа по восстановлению природных экосистем, сохранению местообитаний и увеличению кормовой базы. В частности, сюда переселено более 200 бухарских оленей и 140 куланов.

А. Куантыров отметил, что выпуск двух тигров является первым практическим результатом многолетней работы.

«Теперь наша задача — обеспечить дальнейший мониторинг животных, сохранить их естественные местообитания и продолжить восстановление кормовой базы. Наша конечная цель — сформировать в дельте Или и южном Прибалхашье устойчивую популяцию тигров, способную самостоятельно размножаться в природе», — подчеркнул Министр.

Адаптация тигров и обеспечение безопасности

В мае текущего года из Российской Федерации в Казахстан были доставлены четыре амурских тигра: Амур, Үміт и два тигренка — Тұран и Уссури.

На сегодняшний день тигрица Үміт самостоятельно охотится и закрепила за собой участок обитания. За перемещениями тигров и процессом их адаптации специалисты наблюдают с помощью спутникового ошейника. Два тигренка продолжают находиться в специально оборудованных адаптационных вольерах под наблюдением специалистов.

Для обеспечения безопасности местного населения создана специальная антиконфликтная группа, которая отслеживает перемещения тигров, взаимодействует с жителями и принимает меры по предупреждению возможных конфликтных ситуаций.

Государственно-частное партнерство

Важную роль в реализации программы играет сотрудничество государства, бизнеса и международных партнеров.

Freedom Holding Corp. и корпоративный фонд Freedom «Шапағат» оказывают поддержку проекту. При их содействии организованы подготовка казахстанских специалистов в России, дооснащение адаптационных вольеров резервата «Иле-Балхаш» и перевозка тигров.

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов подчеркнул значимость сохранения природного богатства Казахстана и отметил, что возвращение тигра является важным вкладом в экологическое будущее страны.

Министр выразил благодарность российской стороне, Программе развития ООН, Всемирному фонду природы (WWF), Freedom Holding Corp. и фонду Freedom «Шапағат» за вклад в реализацию программы.

В завершение пресс-конференции представители средств массовой информации задали вопросы о дальнейшем мониторинге тигров, обеспечении безопасности населения и перспективах восстановления популяции.

Возвращение тигра в Казахстан — это долгосрочный экологический проект, направленный на восстановление природного баланса, сохранение биоразнообразия и возвращение редкого вида в его исторический ареал.