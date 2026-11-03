Более 35 тематических мероприятий (сайд-ивентов) пройдет на площадке национального павильона Казахстана в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31), которая состоится с 9 по 20 ноября 2026 года в Анталье (Турция).

Казахстанский павильон станет международной площадкой для презентации климатических инициатив страны, продвижения зеленых технологий, привлечения инвестиций и развития международного сотрудничества. Основной акцент будет сделан на переходе от климатических обязательств к конкретным экономическим решениям и практическим проектам.

В рамках программы Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов (IGTIC) представит ряд ключевых инициатив, направленных на укрепление позиций Казахстана как регионального хаба климатических инвестиций и зеленых технологий.

Среди них:

- QCIP – Казахстанская климатическая инвестиционная платформа. Презентация единой страновой платформы для климатических инвестиций совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РК, Министерством энергетики РК и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

- Международный углеродный рынок (Статья 6 Парижского соглашения). Продвижение механизмов международных углеродных сделок и развитие соответствующей инфраструктуры при участии Verra, Evident и АО «Жасыл даму».

- Климатическая транспарентность (ETF). Внедрение системы климатической отчетности, подготовка двухгодичных докладов о прозрачности (BTR) и запуск проекта CBIT в партнерстве с Секретариатом РКИК ООН (UNFCCC) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Программа казахстанского павильона объединит представителей государственных органов, международных организаций, финансовых институтов, бизнеса и экспертного сообщества. Участники обсудят перспективы климатического финансирования, декарбонизации промышленности, развития углеродного рынка и внедрения инновационных экологических решений.

Участие в COP31 позволит Казахстану представить свои достижения и новые проекты на международной арене, расширить сотрудничество с зарубежными партнерами и продемонстрировать инвестиционный потенциал страны в сфере зеленой экономики.