Алибек Куантыров посетил центральный аппарат РГП «Казгидромет», где ознакомился с деятельностью национальной гидрометеорологической службы, её современными технологическими возможностями, научно-техническим потенциалом и основными направлениями развития.

В ходе визита министру продемонстрировали работу Гидрометцентра, испытательной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды, а также поверочной лаборатории. Специалисты представили основные производственные процессы, используемое оборудование, методы проведения исследований и контроля качества измерений.

Особое внимание было уделено технологическому развитию РГП «Казгидромет». В 2026 году предприятие совершило значительный технологический прорыв, внедрив высокодетализированную мезомасштабную модель прогнозирования погоды WRF американской разработки с пространственным разрешением 2 км, работающую на суперкомпьютере Казахского национального университета, а также модель с разрешением 6 км с использованием искусственного интеллекта для постобработки данных на базе Alem Cloud. Внедрение новых технологий позволяет повысить детализацию и качество метеорологических прогнозов.

Сегодня РГП «Казгидромет» является одной из ключевых инфраструктурных организаций страны в сфере гидрометеорологии и экологического мониторинга. Предприятие также выполняет важную региональную функцию, выступая региональным центром по распространению гидрологической и метеорологической информации.

Особое место в международной деятельности предприятия занимает реализация системы предупреждения о быстроразвивающихся паводках (FFGS). Казахстан является региональным центром FFGS в Центральной Азии и входит в число 16 региональных центров Всемирной метеорологической организации (ВМО) по всему миру. Это подтверждает значимую роль Казахстана в развитии регионального сотрудничества и укреплении системы раннего предупреждения об опасных гидрологических явлениях.

В рамках встречи также состоялось обсуждение актуальных и проблемных вопросов деятельности гидрометеорологической службы, в том числе дальнейшей модернизации наблюдательной сети, технического переоснащения, развития информационных систем и укрепления производственной инфраструктуры.

По итогам посещения были рассмотрены перспективные направления дальнейшего развития РГП «Казгидромет», направленные на повышение качества гидрометеорологического обеспечения, совершенствование системы мониторинга окружающей среды и внедрение современных технологий.

Также Министр посетил Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды. Были представлены основные направления работы, включая развитие Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, ведение Государственного фонда экологической информации и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Отдельное внимание уделено развитию экологической аналитики, повышению качества и доступности информации для населения.