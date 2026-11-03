ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Охрана окружающей среды является одной из важнейших задач государства и общества. Соблюдение экологических требований - обязанность каждого гражданина, индивидуального предпринимателя и юридического лица.

В Республике Казахстан ответственность за нарушение экологического законодательства предусмотрена Экологическим кодексом Республики Казахстан и Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

К наиболее распространённым нарушениям в сфере экологии относятся:

размещение отходов в неустановленных местах и образование стихийных свалок;

нарушение требований по сбору, накоплению, транспортировке и утилизации отходов;

превышение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ;

осуществление деятельности без необходимого экологического разрешения;

несоблюдение установленных экологических требований при эксплуатации производственных объектов.

За совершение указанных правонарушений предусмотрены административные штрафы, размер которых зависит от характера нарушения и категории субъекта предпринимательства.

Так, согласно статье 344 КоАП РК, за нарушение экологических требований по управлению отходами предусмотрены административные взыскания. В частности, за складирование отходов вне специально установленных мест размер штрафа для физических лиц составляет 50 МРП, для должностных лиц и субъектов малого предпринимательства - 100 МРП.

Кроме того, в соответствии со статьёй 328 КоАП РК, превышение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду, а также осуществление эмиссий без обязательного экологического разрешения влечёт административную ответственность.

Важно отметить, что привлечение к административной ответственности не освобождает виновное лицо от обязанности возместить причинённый окружающей среде экологический ущерб. В соответствии с принципом «Загрязнитель платит» лицо, причинившее экологический ущерб, обязано за свой счёт обеспечить его устранение.

Департамент экологии призывает граждан и субъектов предпринимательства ответственно относиться к вопросам охраны окружающей среды, соблюдать требования экологического законодательства и не допускать экологических правонарушений.

Чистая окружающая среда - наша общая ответственность!