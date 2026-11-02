Встреча со Страновым директором Всемирного банка в Казахстане

2 ноября 2026 года состоялась встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибека Куантырова со Страновым директором Всемирного банка в Казахстане Андреем Михневым.

В ходе переговоров стороны обсудили текущие направления взаимодействия, реализацию совместных программ и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Министр обозначил ключевые экологические вопросы в районах Аральского и Каспийского морей. В частности, рассказал о работах на осушенном дне Арала, где уже высажено 1,1 млн га саксаула для сдерживания пыльных бурь, представляющих угрозу здоровью местных жителей. Также он обратил внимание на проблему сохранения каспийского тюленя.

Отдельное внимание было уделено предстоящей конференции COP31. Алибек Куантыров пригласил делегацию Всемирного банка принять участие в специальной сессии Министерства «Friends of the Caspian: от региональных инициатив к совместным действиям».

В свою очередь, Андрей Михнев подтвердил участие Всемирного банка в запланированной сессии и пригласил представителей Министерства на мероприятия Банка в рамках COP31.

Стороны также рассмотрели статус двух действующих проектов. Была отмечена успешная реализация инициативы по борьбе с деградацией земель «Resiland CA+» и обсуждены планы её дальнейшего развития. Кроме того, подчеркнута необходимость ускорения работы по проекту Partnership for Market Implementation (PMI).

Помимо этого, представители Всемирного банка озвучили намерения по реализации новых проектов в сфере биоразнообразия и климата.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнёрства и выразили уверенность в успешной реализации намеченных инициатив.