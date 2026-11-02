31 октября 2026 года на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш» произошло еще одно историческое событие. В естественную среду обитания выпущен самец амурского тигра по кличке Амур. Он стал вторым тигром, возвращенным в дикую природу Казахстана в рамках программы реинтродукции.

Более 70 лет тигры отсутствовали в естественных условиях на территории Казахстана. Теперь благодаря многолетней работе по восстановлению природных экосистем эти хищники постепенно возвращаются в места своего исторического обитания.

В мероприятии приняли участие Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров, председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Данияр Тургамбаев, генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, а также сотрудники государственного природного резервата «Иле-Балхаш», специалисты и члены антиконфликтной группы.

Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров отметил:

«Сегодня мы делаем еще один важный шаг в возвращении тигров в Казахстан. 31 июля этого года в дикую природу была выпущена тигрица Үміт, а сегодня мы выпустили второго тигра — самца по кличке Амур.

Это историческое событие стало результатом многолетней совместной работы. Хочу выразить особую благодарность российской стороне, прежде всего Центру «Амурский тигр» и его специалистам, за поддержку и непосредственное участие в реализации программы. Также благодарю Всемирный фонд природы и всех партнеров, которые на протяжении многих лет помогают Казахстану восстанавливать природные экосистемы и создавать условия для возвращения тигров.

Наша главная цель — не просто вернуть этих хищников в места их исторического обитания, а сформировать устойчивую популяцию, способную самостоятельно жить и размножаться в дикой природе».

Амур готов к самостоятельной жизни

После прибытия в Казахстан Амур находился в специально оборудованном адаптационном вольере резервата «Иле-Балхаш» под постоянным наблюдением специалистов.

Перед выпуском тигр прошел комплекс ветеринарных обследований и поведенческих испытаний. Специалисты оценили состояние его здоровья, охотничьи навыки, способность самостоятельно добывать пищу, а также реакцию на присутствие человека.

Результаты испытаний подтвердили готовность Амура к самостоятельной жизни в естественной среде. Для дальнейшего наблюдения тигра оснастили спутниковым ошейником, позволяющим отслеживать его перемещения и процесс адаптации.

Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Данияр Тургамбаев подчеркнул:

«Выпуск каждого тигра — это большая ответственность. Мы должны быть уверены, что животное готово к самостоятельной жизни в дикой природе. Поэтому решение принимается только после тщательной оценки состояния здоровья, поведения и охотничьих навыков. На этом наша работа не заканчивается. Специалисты продолжат наблюдение за тиграми, их перемещениями и адаптацией к природным условиям».

Тигрица Үміт, ранее выпущенная в естественную среду обитания, продолжает осваивать территорию резервата. Она самостоятельно охотится, а ее передвижения отслеживаются с помощью спутникового ошейника. По данным специалистов, процесс адаптации проходит успешно.

Два тигренка, прибывшие в Казахстан вместе со взрослыми особями, продолжают расти под наблюдением специалистов. Решение об их дальнейшем выпуске будет принято после достижения необходимого возраста и прохождения соответствующих испытаний.

Как готовили возвращение тигров в Казахстан

Южное Прибалхашье и долина реки Или исторически были местом обитания туранского тигра. Однако в середине XX века из-за сокращения тугайных лесов, уменьшения численности диких копытных животных и браконьерства этот хищник исчез с территории Казахстана.

Его возвращению предшествовала масштабная подготовительная работа.

В 2018 году был создан государственный природный резерват «Иле-Балхаш», где началось восстановление естественных местообитаний, кормовой базы и развитие необходимой природоохранной инфраструктуры.

Особое внимание уделяется увеличению численности диких копытных животных. На территорию резервата переселяют бухарских оленей и куланов, проводятся мероприятия по сохранению других видов, составляющих основу кормовой базы тигра.

Одним из практических результатов этой работы стало переселение в сентябре 2026 года 30 куланов из государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» в резерват «Иле-Балхаш».

Восстановление кормовой базы и природных местообитаний стало необходимой основой для следующего этапа программы — возвращения самих хищников. Эта работа объединила усилия государственных органов, научного сообщества и международных партнеров.

Международное сотрудничество и поддержка проекта

Программа реинтродукции тигра реализуется в рамках сотрудничества Казахстана и Российской Федерации при участии международных природоохранных организаций и научного сообщества.

В мае 2026 года при поддержке российской стороны в Казахстан были доставлены четыре амурских тигра, отловленные в дикой природе Хабаровского края: две взрослые особи и двое тигрят. После прибытия животных разместили в специально оборудованных адаптационных вольерах резервата «Иле-Балхаш».

Значимую поддержку проекту оказывают Freedom Holding Corp. и Корпоративный фонд Freedom «Шапағат». Средства фонда направлены на обучение казахстанских специалистов в России, дооснащение адаптационных вольеров резервата и организацию перевозки тигров.

В подготовке и передаче животных важную роль сыграли Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Центр «Амурский тигр». Российские специалисты участвовали в подготовке животных, обмене опытом и разработке рекомендаций по их адаптации к природным условиям Казахстана.

Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил:

«Сотрудничество России и Казахстана в рамках программы возвращения тигра имеет особое значение для сохранения этого редкого вида. Передача животных стала важным практическим вкладом в реализацию совместной инициативы. Мы рассматриваем эту работу как пример взаимодействия двух стран в сфере охраны природы, объединенных общей задачей — сохранением природного наследия и восстановлением популяции тигра».

Значительный вклад в подготовку программы внес Всемирный фонд природы (WWF), который на протяжении многих лет оказывает поддержку Казахстану в восстановлении экосистем южного Прибалхашья. При участии фонда проводились работы по восстановлению тугайных лесов, сохранению кормовой базы, возвращению диких копытных животных и развитию инфраструктуры резервата.

В 2024 году Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и WWF International подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве в рамках программы реинтродукции тигра.

Таким образом, выпуск Амура стал результатом не только подготовки самого животного, но и последовательной работы по восстановлению природной среды, созданию необходимой инфраструктуры и объединению усилий партнеров.

Безопасность людей и защита животных

Наряду с возвращением тигров в естественную среду обитания особое внимание уделяется безопасности местного населения и предупреждению возможных конфликтов между человеком и хищником.

Для этих целей создана специальная антиконфликтная группа. Ее специалисты отслеживают перемещения животных, взаимодействуют с местными жителями и обеспечивают оперативное реагирование на возможные внештатные ситуации.

Директор государственного природного резервата «Иле-Балхаш» Канат Кожабеков отметил:

«Возвращение тигров — это не только момент их выпуска, но и ежедневная работа сотрудников резервата. Мы продолжаем следить за животными, изучать их поведение, обеспечивать охрану территории и взаимодействовать с местными жителями. Для нас важно, чтобы тигры успешно адаптировались, а люди чувствовали себя в безопасности».

Новая глава в истории казахстанской природы

Возвращение тигров имеет большое значение не только для восстановления исчезнувшего с территории страны хищника, но и для сохранения всей экосистемы южного Прибалхашья.

Тигр занимает верхнее звено пищевой цепи и играет важную роль в поддержании естественного природного баланса.

Выпуск Амура стал очередным практическим шагом в реализации программы реинтродукции. Впереди — дальнейший мониторинг животных, сохранение кормовой базы, восстановление природных местообитаний и подготовка к следующим этапам программы.

Главная цель многолетней работы — сформировать в дельте реки Или и южном Прибалхашье устойчивую популяцию тигров, способную самостоятельно воспроизводиться в естественной среде.

📌 Для справки

Туранский тигр исторически населял тугайные леса и поймы рек Центральной Азии, в том числе бассейн реки Или, южное Прибалхашье и Сырдарью.

В середине XX века он исчез с территории Казахстана вследствие разрушения естественных местообитаний, сокращения кормовой базы и браконьерства.

Современные молекулярно-генетические исследования подтвердили близкое генетическое родство туранского и амурского тигров. Именно поэтому амурский тигр был выбран для восстановления популяции в историческом ареале Центральной Азии.

Программа реинтродукции рассчитана на долгосрочную перспективу и включает восстановление природных экосистем, увеличение численности кормовых животных, поэтапный выпуск тигров и постоянный научный мониторинг.