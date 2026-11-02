4 ноября 2026 года вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ж. Алиев проведет встречу с жителями области Жетісу.

Место проведения: г. Талдыкорган, мкр. Каратал, 36Б, здание центра «Тіл сарайы».

Программа встречи:

09:00–10:00 — личный прием граждан;

10:00–11:00 — встреча с населением и некоммерческими организациями;

11:00–11:20— брифинг для региональных СМИ.

Онлайн-трансляция будет доступна в прямом эфире на официальных страницах Министерства экологии и природных ресурсов в социальных сетях «Facebook» и «YouTube».

📌 Запись на личный прием осуществляется до 3 ноября 2026 года включительно.

📞 Телефон для записи: 8 (778) 592 39 55

📧 Электронная почта: s.bulkebaeva@ecogeo.gov.kz

Приглашаем всех граждан принять активное участие и задать интересующие вопросы вице-министру экологии и природных ресурсов!