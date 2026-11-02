Два ветерана лесной отрасли удостоены государственных наград

В Ботаническом саду города Алматы состоялась церемония награждения двух ветеранов, внесших значительный вклад в развитие лесного хозяйства и сохранение природных богатств Казахстана.

Доктор экономических наук, профессор Сабит Байзакович Байзаков награжден орденом «Парасат», а ветеран лесной отрасли Жанибек Бисенгалиевич Джубаниязов – медалью «Ерен еңбегі үшін».

Сабит Байзакович посвятил свою жизнь развитию лесной науки и образования. Его научная деятельность внесла значительный вклад в совершенствование лесного хозяйства и подготовку квалифицированных специалистов.

Жанибек Бисенгалиевич также многие годы трудился в лесной отрасли, заслужив уважение коллег своим профессионализмом, ответственностью и преданностью выбранному делу.

Эти награды – признание многолетнего труда людей, посвятивших свою жизнь развитию лесного хозяйства. Их опыт и отношение к профессии остаются достойным примером для молодого поколения специалистов.

Поздравляем наших ветеранов с заслуженными государственными наградами! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного благополучия!