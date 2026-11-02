В казахстанском павильоне на COP31 в Анталье планируется провести 36 мероприятий

С 9 по 20 ноября 2026 года в Анталье (Турция) состоится 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата — COP31. АО «Жасыл даму» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК формирует деловую программу национального павильона Казахстана, посвященную климатическим решениям, зеленым технологиям и привлечению инвестиций.

COP31 объединит мировых лидеров, государственные делегации, представителей бизнеса, науки, молодежи и гражданского общества. Конференция станет площадкой для международных переговоров по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и реализации Парижского соглашения.

Казахстанский павильон представит национальные и региональные инициативы в области климатической политики, зеленых технологий и устойчивого развития. Согласно предварительной программе, на его площадке планируется провести 36 мероприятий с участием международных экспертов, представителей организаций системы ООН и финансовых институтов.

Одним из ключевых мероприятий станет встреча министров экологии пяти стран Центральной Азии. Планируется обсудить укрепление регионального сотрудничества, совместные климатические инициативы и координацию действий по решению общих экологических задач.

Значительное место в программе займут климатическое финансирование и развитие углеродных рынков. Участники рассмотрят механизмы Парижского соглашения, возможности привлечения инвестиций в зеленые проекты, справедливый энергетический переход и формирование страновой климатической инвестиционной платформы Казахстана.

Отдельный блок будет посвящен циркулярной экономике, развитию переработки отходов и внедрению чистых технологий. В частности, запланировано обсуждение рамочной программы партнерства по циркулярной экономике в Центральной Азии, а также опыта городов по развитию устойчивой инфраструктуры и привлечению инвестиций.

Вопросы адаптации к изменению климата будут рассмотрены через конкретные задачи региона: восстановление Северного Аральского моря, сохранение экосистем Каспия, рациональное использование водных ресурсов, повышение устойчивости сельского хозяйства, защиту и восстановление лесов и степей.

Технологическая повестка охватит применение искусственного интеллекта и космических технологий, мониторинг выбросов метана, энергоэффективность зданий и использование научных данных при принятии климатических решений. Также предусмотрены мероприятия по вопросам влияния изменения климата на здоровье населения, экологического образования и участия молодежи в климатической политике.

Наряду с проведением дискуссий в рамках COP31 прорабатывается подписание порядка 28 документов, включая 19 меморандумов, а также соглашений, договоров и других документов о сотрудничестве. Предварительный перечень охватывает метеорологию, энергетический переход, климатические инвестиции, чистые технологии, охрану окружающей среды и здравоохранение.

АО «Жасыл даму» также планирует подписать ряд меморандумов, направленных на расширение международного партнерства и сотрудничества в области климатической политики, адаптации к изменению климата и устойчивого развития. Окончательный перечень подписаний будет определен по итогам согласования с партнерами.

Работа казахстанского павильона будет направлена на расширение международных партнерств, привлечение финансирования и продвижение практических решений, отвечающих климатическим и экологическим приоритетам Казахстана и Центральной Азии.

Приглашаем международных гостей и партнеров, представителей государственных органов, бизнеса, научного сообщества и всех заинтересованных участников COP31 посетить национальный павильон Республики Казахстан в Анталье и присоединиться к обсуждению климатических решений и возможностей сотрудничества.