Казахстан и Узбекистан обсудили вопросы качества атмосферного воздуха

31 октября 2026 года представители Комитета экологического регулирования и контроля совместно с представителями РГП «Казгидромет» приняли участие в рабочей встрече в Шымкенте и Сарыагаше, посвящённой вопросам качества атмосферного воздуха и развитию сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.

В ходе встречи участники обсудили вопросы мониторинга атмосферного воздуха на приграничных территориях, обмена информацией и дальнейшего взаимодействия между профильными ведомствами двух стран. Особое внимание было уделено обмену опытом и обсуждению принимаемых в Казахстане и Узбекистане мер, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха.

Также стороны рассмотрели проект положения о совместной рабочей группе между Национальным комитетом по экологии и изменению климата Республики Узбекистан и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, а также инициативу «Чистый воздух».

Встреча стала важным шагом в укреплении сотрудничества Казахстана и Узбекистана в сфере охраны окружающей среды, обмена практическим опытом и совершенствования мониторинга качества атмосферного воздуха.