Министр ознакомился с работой национального парка «Алтын-Эмель»

В рамках рабочей поездки в область Жетісу Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров посетил государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель».

Министр ознакомился с состоянием территории национального парка, а также посетил центральный офис учреждения в селе Басши. В ходе поездки рассмотрены вопросы повседневной деятельности парка, охраны природных территорий, сохранения животного мира и проведения научного мониторинга.

«Алтын-Эмель» – одна из уникальных природных территорий Казахстана, где обитают куланы, джейраны и архары. Учет численности животных, наблюдение за их перемещениями, сохранение естественной среды обитания и предупреждение браконьерства входят в число основных задач сотрудников национального парка. Особое внимание было уделено организации охраны территории и проводимой работе по этим направлениям.

Еще одной темой рабочей поездки стало развитие экологического туризма. Обсуждены вопросы создания комфортных условий для посетителей, улучшения туристической инфраструктуры и развития маршрутов с учетом необходимости сохранения уникальной природы национального парка.

Министр встретился с сотрудниками парка и выслушал их предложения. В ходе беседы обсудили организацию охраны территории, условия труда специалистов и предстоящие задачи. Особо отмечена роль работников национального парка, чей ежедневный труд позволяет сохранять природные богатства «Алтын-Эмеля».