В Казахстане разработано и утверждено 24 отраслевых справочника по наилучшим доступным техникам (НДТ), охватывающих ключевые направления промышленности страны, включая энергетику, горнодобывающую и металлургическую отрасли, химическое производство и другие сектора экономики. В 2026 году справочники прошли процедуру переутверждения в соответствии с обновленными требованиями экологического законодательства.

Работу по развитию системы НДТ, совершенствованию отраслевой методической базы и сопровождению перехода промышленных предприятий на современные экологические стандарты осуществляет Бюро по наилучшим доступным техникам НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (IGTIC).

Разработка и актуализация справочников осуществляется с учетом особенностей казахстанской промышленности, международного опыта и технических возможностей предприятий. Важную роль в этом процессе играют технические рабочие группы, объединяющие представителей государственных органов, промышленных предприятий, научных организаций и экспертного сообщества.

Одним из важных этапов перехода на НДТ является проведение комплексного технологического аудита (КТА). Он позволяет оценить текущее состояние производственных процессов, используемое оборудование, эффективность потребления сырья, воды и энергетических ресурсов, а также определить основные источники воздействия на окружающую среду.

В рамках аудита специалисты изучают технологические схемы предприятий, анализируют образование выбросов, сбросов и отходов, рассматривают действующие природоохранные мероприятия и оценивают возможности повышения экологической и ресурсной эффективности производства. Результаты КТА ложатся в основу разработки справочников по НДТ..

Справочники по НДТ - это инструмент для получения комплексных экологических разрешений (КЭР). В соответствии с Экологическим кодексом РК его получение предусмотрено для объектов I категории. КЭР устанавливает экологические условия деятельности предприятия с учетом применимых требований НДТ. Этот механизм способствует переходу от преимущественно нормативного контроля к комплексному регулированию воздействия производства на окружающую среду.

Для предприятий внедрение НДТ открывает возможности планомерного обновления производственных мощностей, повышения энергоэффективности, сокращения потребления природных ресурсов и снижения экологических рисков.

На сегодняшний день Центром прорабатывается вопрос создания Центрально-Азиатского Бюро НДТ. Впервые инициатива была представлена международному сообществу на 29-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).