3 миллиона сеянцев сосны: 300 млн тенге на восстановление лесов
В Казахстане продолжается работа по восстановлению лесных насаждений и увеличению площади лесного фонда.
В рамках этих мероприятий запланирована посадка 3 миллионов сеянцев сосны обыкновенной с открытой корневой системой.
Проект реализуется в рамках договора с АО «Самұрық-Қазына» при финансовой поддержке в размере 300 млн тенге.
Основная цель инициативы – восстановление лесного фонда, увеличение площади лесных насаждений и сохранение природных экосистем.
Посадка сеянцев сосны станет важным вкладом в формирование будущих лесов, сохранение биоразнообразия и укрепление экологической устойчивости.
Сегодняшний сеянец – завтрашний лес!