3 миллиона сеянцев сосны: 300 млн тенге на восстановление лесов

В Казахстане продолжается работа по восстановлению лесных насаждений и увеличению площади лесного фонда.

В рамках этих мероприятий запланирована посадка 3 миллионов сеянцев сосны обыкновенной с открытой корневой системой.

Проект реализуется в рамках договора с АО «Самұрық-Қазына» при финансовой поддержке в размере 300 млн тенге.

Основная цель инициативы – восстановление лесного фонда, увеличение площади лесных насаждений и сохранение природных экосистем.

Посадка сеянцев сосны станет важным вкладом в формирование будущих лесов, сохранение биоразнообразия и укрепление экологической устойчивости.

Сегодняшний сеянец – завтрашний лес!