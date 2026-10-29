Министр экологии и природных ресурсов РК провел личный прием граждан

Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров провел личный прием граждан, в ходе которого рассмотрены обращения по широкому кругу экологических вопросов.

В частности, граждане подняли вопросы финансирования экологических проектов, реализации Концепции «Таза Қазақстан» и участия профильных неправительственных организаций, реализации инвестиционных проектов, соблюдения экологических норм, а также вывоза твердых бытовых отходов и другие актуальные темы.

По каждому обращению заявителям предоставлены подробные разъяснения в рамках действующего законодательства. Особое внимание уделено вопросам обеспечения экологической безопасности, соблюдения экологических требований при эксплуатации объектов размещения отходов и реализации проектов в сфере обращения с отходами.

В ходе заслушивания граждан, приехавших с Карагандинской области, Министр отметил, что примет личное участие в комплексной инспекции государственного реагирования на экологическую ситуацию на станции Аққұдық вблизи г. Темиртау.

По итогам приема профильным подразделениям Министерства и территориальным департаментам поручено обеспечить дальнейшее рассмотрение поднятых вопросов в пределах своей компетенции и проинформировать заявителей о принимаемых мерах.

Министерство экологии и природных ресурсов РК продолжает работу по обеспечению открытого диалога с населением и своевременному рассмотрению обращений граждан в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.