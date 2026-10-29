Какая ответственность предусмотрена за незаконную охоту?

Незаконная охота представляет угрозу животному миру, наносит ущерб природным экосистемам и нарушает экологическое равновесие.

Нарушение правил охоты, добыча животных без соответствующего разрешения, вне установленных сроков, в запрещенных местах или с применением незаконных способов влекут ответственность, предусмотренную законодательством.

Согласно части 3 статьи 382 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за нарушение правил охоты на особо охраняемых природных территориях для физических лиц предусмотрены:

Штраф в размере 70 МРП либо

Лишение права охоты на срок до 2 лет.

При этом предметы и (или) орудия административного правонарушения подлежат конфискации.

Комитет лесного хозяйства и животного мира призывает граждан соблюдать правила охоты и ответственно относиться к сохранению дикой природы.

Защита природы начинается с соблюдения закона!