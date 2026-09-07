Экономим электроэнергию — бережем природу

Рациональное использование электроэнергии — это не только способ снизить потребление ресурсов, но и важный вклад каждого человека в охрану окружающей среды.

Энергосбережение начинается с повседневных привычек. Простые действия позволяют сократить необоснованное потребление электроэнергии и сформировать ответственное отношение к природным ресурсам.

Как экономить электроэнергию в повседневной жизни?

- выключайте свет, выходя из помещения;

- максимально используйте естественное освещение;

- применяйте энергосберегающие источники света;

- отключайте электроприборы, которыми в данный момент не пользуетесь;

- используйте бытовую технику рационально;

- не оставляйте устройства в режиме ожидания без необходимости.

Энергосбережение — это вклад в сохранение природных ресурсов и формирование экологически ответственного общества.

Начнём с простого: экономия электроэнергии начинается с каждого из нас.