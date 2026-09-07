Экономим электроэнергию — бережем природу
Рациональное использование электроэнергии — это не только способ снизить потребление ресурсов, но и важный вклад каждого человека в охрану окружающей среды.
Энергосбережение начинается с повседневных привычек. Простые действия позволяют сократить необоснованное потребление электроэнергии и сформировать ответственное отношение к природным ресурсам.
Как экономить электроэнергию в повседневной жизни?
- выключайте свет, выходя из помещения;
- максимально используйте естественное освещение;
- применяйте энергосберегающие источники света;
- отключайте электроприборы, которыми в данный момент не пользуетесь;
- используйте бытовую технику рационально;
- не оставляйте устройства в режиме ожидания без необходимости.
Энергосбережение — это вклад в сохранение природных ресурсов и формирование экологически ответственного общества.
Начнём с простого: экономия электроэнергии начинается с каждого из нас.