При поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК АО «Жасыл даму» направило 122,6 млрд тенге средств утилизационного платежа на финансирование 34 проектов по развитию современной инфраструктуры обращения с отходами. Они предусматривают строительство новых перерабатывающих производств, создание сортировочных комплексов и приобретение специализированной техники.

Всего Инвестиционным штабом при Министерстве экологии и природных ресурсов РК одобрено 67 проектов с общим объемом финансирования 440 млрд тенге. Из них 34 проекта уже получили финансирование.

Из числа профинансированных проектов 6 предусматривают создание объектов по сортировке твердых бытовых отходов общей мощностью 650 тыс. тонн в год, 18 направлены на развитие переработки отходов общей мощностью 435 тыс. тонн в год, еще 10 предусматривают приобретение 177 единиц специализированной техники.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию 15 проектов. В их рамках уже приобретена 131 единица специализированной техники, введены в эксплуатацию сортировочные линии общей мощностью 290 тыс. тонн отходов в год, а также перерабатывающие производства совокупной мощностью 19,3 тыс. тонн в год.

Наибольший объем финансирования направлен на проекты в Алматы, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской и Костанайской областях. Также проекты реализуются в Атырауской, Акмолинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях, области Абай, Астане, Шымкенте и других регионах Казахстана.

Проекты охватывают практически все основные направления отрасли: переработку макулатуры, ПЭТ-бутылок, автомобильных шин и других видов отходов, модернизацию действующих предприятий, а также обновление парка специализированной техники.

Работа по реализации новых проектов продолжается. В настоящее время новые инициативы находятся на различных стадиях рассмотрения, согласования и подготовки к финансированию в соответствии с установленными процедурами.

Напомним, средства утилизационного платежа направляются в соответствии с Экологическим кодексом РК. Реализация таких проектов способствует развитию современной инфраструктуры обращения с отходами, увеличению объемов их переработки, сокращению захоронения отходов и вовлечению вторичного сырья в экономический оборот.