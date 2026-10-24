В преддверии Дня Республики во всех регионах Казахстана прошла экологическая акция
В преддверии Дня Республики во всех регионах Казахстана состоялась экологическая акция по очистке территорий и посадке зелёных насаждений в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан».
В мероприятиях приняли участие более 353 тыс. человек, в том числе студенты, волонтеры, представители местных исполнительных органов и территориальных департаментов экологии.
В рамках акции проведена уборка общественных пространств и посадка саженцев. Совместными усилиями участники очистили территории от мусора и внесли вклад в озеленение населённых пунктов.
По итогам акции:
собрано и вывезено более 32 тыс. тонн мусора;
очищено свыше 189 тыс. гектаров территории;
высажено более 27 тыс. деревьев и кустарников;
передано на переработку около 1,8 тыс. тонн отходов.
Акция стала частью системной работы в рамках инициативы «Таза Қазақстан» и способствует повышению экологической ответственности граждан, развитию культуры бережного отношения к природе и улучшению состояния окружающей среды.
Проведение подобных мероприятий будет продолжено во всех регионах страны.