Посадка деревьев в преддверии праздника

Сегодня сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан провели ежегодную посадку деревьев (сосна обыкновенная) на территории мечети «Ырыскелді қажы» в Астане.

Мероприятие приурочено ко Дню Республики и прошло в рамках экологической акции «Таза Қазақстан».

В посадке деревьев приняли участие члены Халық Кеңесі, руководители и сотрудники структурных подразделений Министерства и подведомственных организаций, акимата г. Астаны.

Инициатива направлена на озеленение территории столицы, повышение экологической культуры и формирование бережного отношения к природе.

Совместная посадка деревьев станет вкладом в благоустройство Астаны и напоминанием о том, что забота об окружающей среде начинается с личного участия каждого.