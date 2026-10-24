Казахстан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере охраны окружающей среды

Состоялась встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А. Куантырова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Республике Казахстан и Кыргызской Республике Й. Быстрицким.

В преддверии 10-го заседания Казахстанско-Израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится в ноябре в Израиле, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере охраны окружающей среды.

Стороны выразили заинтересованность в подготовке и подписании меморандума о взаимопонимании, направленного на развитие сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, включая вопросы климатической политики, сохранения биоразнообразия, восстановления лесных экосистем, борьбы с деградацией земель и совершенствования системы управления отходами.