В преддверии национального праздника — Дня Республики — в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие с участием сотрудников Министерства, представителей подведомственных организаций и ветеранов отрасли из всех регионов страны.

В рамках мероприятия прошла торжественная церемония награждения государственными и ведомственными наградами, приуроченная ко Дню Республики и 35-летию Независимости Республики Казахстан.

Сотрудникам были вручены ордена «Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін», благодарственные письма Премьер-Министра Республики Казахстан, а также ведомственные награды «Мемлекеттік қызмет ардагері», «Еңбек ардагері» и «Экология саласының үздігі».

Вручение наград стало признанием профессионального вклада специалистов, которые вносят значительный вклад в охрану окружающей среды и сохранение природного богатства Казахстана.

Торжественное мероприятие завершилось праздничной концертной программой.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан поздравляет всех казахстанцев с Днём Республики! Желаем благополучия, процветания и новых достижений во имя нашей страны!