Казахстан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества в сфере охраны окружающей среды

Сегодня состоялась встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А. Куантырова с заместителем председателя Национального комитета по экологии и изменению климата Республики Узбекистан И. Кутбиддиновым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая дальнейшую проработку совместных инициатив и перспективных направлений взаимодействия.

Особое внимание было уделено инициативе по созданию Консорциума «Чистый воздух». Стороны рассмотрели подходы к её дальнейшей доработке с учётом предложений обеих стран.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность к активному участию в работе 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), а также выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере охраны окружающей среды.