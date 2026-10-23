От сохранения лесов до сохранения Арала: Казахстан и США объединяют усилия

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Казахстане Джули Стаффт поздравила работников лесного хозяйства с профессиональным праздником, отметив важность их труда в деле сохранения природы и лесных богатств страны.

Яркий пример экологического сотрудничества Казахстана и США — пилотный проект «Оазис», реализованный на осушенном дне Аральского моря при поддержке американской стороны.

В рамках проекта высажено 432,5 тыс. сеянцев саксаула. Также проведены исследования, направленные на повышение их приживаемости, внедрение современных технологий посадки и восстановление растительного покрова.

Реализация этих мероприятий будет способствовать сдерживанию перемещения песков, восстановлению растительности и улучшению экологической ситуации в регионе.

Общая цель — сохранить природу и передать будущим поколениям зелёный мир!