В Уральске прошел обучающий семинар для специалистов экологических лабораторий Казахстана

В Уральске состоялся обучающий семинар для специалистов испытательных лабораторий территориальных департаментов экологии, направленный на повышение квалификации и совершенствование навыков работы с лабораторным оборудованием при осуществлении государственного экологического контроля.

Основной темой семинара стало определение содержания тяжелых металлов в воде, почве и воздухе с использованием спектрометров «СПЕКТРОСКАН МАКС-G» и «МАКС-GVM».

Участники изучили особенности эксплуатации оборудования, методы проведения измерений с применением рентгенофлуоресцентного анализа, а также вопросы проверки достоверности данных, представляемых предприятиями в рамках производственного экологического контроля.

Практическое обучение провели специалисты научно-производственного объединения «Спектрон» (г. Санкт-Петербург) — производителя лабораторного оборудования. Эксперты продемонстрировали работу спектрометров и поделились рекомендациями по проведению исследований.

Полученные знания позволят повысить точность лабораторных измерений, своевременно выявлять нарушения экологических нормативов и укрепить доказательную базу при проведении проверок. Это будет способствовать повышению эффективности государственного экологического контроля и обоснованности принимаемых мер реагирования.