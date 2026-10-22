Мусор мимо контейнера - штраф! Давайте знать закон

Чистота в нашем городе начинается с каждого из нас. Но, к сожалению, не все это понимают. Оставленный пакет у подъезда, выброшенная бутылка в парке или мусор, брошенный рядом с баком, — это не просто некрасиво. Это прямое нарушение закона Республики Казахстан!

Согласно статье 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования), за выброс коммунальных отходов в неустановленных местах грозит серьезная административная ответственность:

Нарушили впервые?

Штраф 10 МРП (43 250 тенге) ИЛИ привлечение к общественным работам на срок до 40 часов.

Повторно в течение года?

Штраф удваивается — 20 МРП (86 500 тенге) ИЛИ общественные работы до 80 часов.

Согласитесь, донести пакет до контейнера гораздо проще и дешевле, чем платить крупный штраф.

Призываем всех граждан бережно относиться к окружающей среде, соблюдать чистоту и утилизировать отходы строго в предназначенных местах. Соблюдение правил благоустройства — залог чистой и безопасной экологии!