Практическая реализация механизмов статьи 6 Парижского соглашения

Состоялось рабочее совещание под председательством Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А. Куантырова, посвящённое практической реализации механизмов статьи 6 Парижского соглашения и развитию международного климатического сотрудничества.

В совещании приняли участие внештатный советник Президента Республики Казахстан по вопросам развития предпринимательства Р.Баталов, представители компаний ТОО «SAFC», SEFE, TotalEnergies, ТШО, NCOC, Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. и АО НК «КМГ».

Участники совещания обсудили актуальные вопросы нормативного регулирования, механизмы реализации климатических проектов и возможности привлечения международных инвестиций для достижения климатических целей Казахстана.

Особое внимание уделено совершенствованию взаимодействия с международными партнёрами, применению международных инструментов углеродного рынка и созданию условий для реализации совместных климатических инициатив.

В числе перспективных направлений рассмотрены сокращение выбросов метана, лесовосстановление и другие проекты, направленные на снижение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения.

По итогам совещания обозначены дальнейшие шаги по развитию международного сотрудничества и подготовке климатических инициатив Казахстана к COP31.