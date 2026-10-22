21 октября состоялся международный семинар «Оценка технологических потребностей (TNA) в Казахстане: От технологических приоритетов к реализации и инвестициям». Ключевой целью мероприятия стало подведение промежуточных итогов работы по отбору перспективных климатических решений, обсуждение секторальных Технологических планов действий (TAP).

Инициатива по оценке технологических потребностей реализуется в соответствии со статьей 10 Парижского соглашения и международной методологией UNEP-CCC. Проект, реализация которого началась в 2025 году и завершение которого запланировано на декабрь 2026 года, призван сформировать обоснованный основу для технологической модернизации страны. В рамках проекта были определены три стратегических сектора: энергетика, сельское хозяйство, а также циркулярная экономика.

Отдельное внимание было уделено синергии программы TNA с созданием Казахстанской климатической инвестиционной платформы в рамках программы ЗКФ Readiness III.