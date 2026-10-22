Феномен «Таза Қазақстан»: треть казахстанцев объединились ради чистоты страны

Общенациональная экологическая инициатива «Таза Қазақстан» объединила более 6,9 млн человек по всей стране. Совместными усилиями очищено 1,1 млн. гектаров территорий, собрано и вывезено 844 тыс. тонн отходов, высажено более 1,3 млн деревьев.

С начала года проведено 753 экологических мероприятия, в которых приняли участие граждане, волонтеры, молодежь, представители государственных органов, бизнеса и общественных организаций.

Важная часть инициативы — формирование экологической культуры с раннего возраста. В рамках проекта «Жасыл балабақша» создано 295 дошкольных организаций экологической направленности, а в школах проведено более 158 тыс. классных часов по экологическому воспитанию.

Активно развивается и общественный экологический контроль. Через Telegram-чат-бот TazaQazBot поступило 59,6 тыс. заявок по вопросам санитарного состояния и благоустройства территорий.

«Таза Қазақстан» — это не просто экологические акции, а общее стремление к чистоте, ответственному отношению к природе и формированию экологической культуры.