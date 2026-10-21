Реализация инвестиционного проекта

Сегодня состоялась встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан с представителями ТОО «Junxin Environmental Protection (Almaty)».

На встрече обсуждены вопросы реализации инвестиционного проекта по строительству завода по энергетической утилизации отходов в городе Алматы.

В ходе встречи также рассмотрены перспективы реализации аналогичных проектов в других регионах Казахстана.

По итогам встречи Министерство выразило готовность к дальнейшему сопровождению инвестиционных инициатив, совместному решению возникающих вопросов и развитию казахстанско-китайского сотрудничества в сфере управления отходами.