Работников лесного хозяйства наградили в честь профессионального праздника

В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника лесного хозяйства.

В мероприятии приняли участие сотрудники министерства, работники лесной отрасли, представители природоохранных организаций и ветераны.

В ходе мероприятия министр поздравил специалистов с профессиональным праздником и вручил награды за вклад в развитие лесного хозяйства, охрану природы и сохранение биоразнообразия.

Работники отрасли были отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами министра, нагрудными знаками «Орман шаруашылығының үздігі» и медалями «Еңбек ардагері».

Особое внимание было уделено ветеранам отрасли, посвятившим многие годы сохранению и защите природных богатств страны.

Ежедневный труд работников лесного хозяйства играет важную роль в сохранении природного наследия Казахстана для будущих поколений.