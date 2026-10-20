В Комитете состоялось заседание коллегии, на котором подведены итоги деятельности за 9 месяцев 2026 года и определены приоритетные задачи на оставшийся период года.

В ходе заседания рассмотрены результаты государственного экологического контроля, вопросы улучшения качества атмосферного воздуха, внедрения автоматизированных систем мониторинга, совершенствования экологического законодательства и повышения эффективности работы территориальных департаментов экологии.

Усиление государственного экологического контроля

За 9 месяцев 2026 года территориальными департаментами экологии проведено 1145 проверок, по результатам которых выявлено 3202 нарушения экологического законодательства и выдано 1759 предписаний.

Наложено 3020 административных штрафов на общую сумму 95,9 млрд тенге.

На коллегии особое внимание уделено качеству проведения проверок, обеспечению фактического исполнения предписаний, взысканию административных штрафов и повышению результативности мер государственного экологического контроля.

Внедрение автоматизированных систем мониторинга

Продолжается работа по внедрению автоматизированных систем мониторинга эмиссий на промышленных предприятиях.

Из 113 предприятий, обязанных установить такие системы, оборудование установлено на 90 предприятиях, из которых 85 передают данные в Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов.

На пяти предприятиях продолжаются работы по подключению и тестированию передачи данных. Еще на 23 предприятиях ведется внедрение систем мониторинга.

За нарушение требований по передаче данных принимаются меры административного реагирования. На сегодняшний день за непередачу данных наложено и взыскано 48 административных штрафов на сумму 30,8 млн. тенге.

Совершенствование экологического законодательства

В 2026 году продолжена работа по совершенствованию механизмов экологического регулирования, цифровизации контрольных процедур и усилению ответственности природопользователей.

В частности, прорабатываются законодательные изменения в части ответственности за нарушение требований по установке автоматизированных систем мониторинга и передаче данных, совершенствования механизмов фиксации экологических нарушений и разграничения полномочий контролирующих органов.

Продолжается работа по переходу крупных промышленных предприятий на наилучшие доступные техники и комплексные экологические разрешения, предусматривающие модернизацию производств и поэтапное снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Улучшение качества атмосферного воздуха

Отдельное внимание на заседании уделено вопросам загрязнения атмосферного воздуха в промышленных городах.

Рассмотрена необходимость разработки комплексных мер по улучшению качества воздуха с учетом специфики основных источников загрязнения, сезонных изменений и метеорологических условий.

Территориальным департаментам поручено усилить взаимодействие с местными исполнительными органами и РГП «Казгидромет» по анализу состояния атмосферного воздуха и выработке конкретных решений по снижению загрязнения.

В рамках улучшения экологической ситуации в регионах разработано 19 дорожных карт, включающих 597 мероприятий, из которых реализовано 276.

Ликвидация несанкционированных свалок

В 2026 году выявлено 2715 свалок, из которых ликвидировано 2565, или 94%.

За нарушения требований законодательства в сфере обращения с отходами к административной ответственности привлечено 239 должностных лиц на общую сумму 24 млн. тенге.

Приоритетные задачи территориальных департаментов

По итогам коллегии определены основные задачи на предстоящий период.

Особый акцент сделан на повышении качества государственного экологического контроля, своевременном исполнении предписаний, обеспечении бесперебойной передачи данных автоматизированных систем мониторинга и усилении контроля за предприятиями, оказывающими значительное воздействие на окружающую среду, а также за своевременной ликвидацией выявленных свалок.

Также поставлены задачи по повышению качества рассмотрения обращений граждан, соблюдению исполнительской дисциплины и обеспечению открытого взаимодействия с населением.

Подчеркнуто, что эффективность деятельности территориальных департаментов должна оцениваться прежде всего по конкретным результатам, направленным на снижение загрязнения окружающей среды и решение экологических проблем регионов.