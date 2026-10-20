В Шымкенте увеличены мощности по переработке изношенных шин

При поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК в Шымкенте завершена модернизация действующего предприятия по переработке изношенных шин. За счет средств утилизационного платежа, направленных АО «Жасыл даму», производственная мощность ТОО «ЭКО Шина» увеличена с 6 тыс. до 10 тыс. тонн в год.

На совершенствование производства АО «Жасыл даму» в сентябре 2024 года направило 500 млн тенге. Средства освоены в полном объеме, модернизированные мощности введены в эксплуатацию.

Предприятие перерабатывает изношенные шины в резиновые гранулы, которые используются при производстве покрытий для детских площадок. Также на предприятии выпускаются резинотехнические изделия, в том числе сальники.

Реализация проекта позволила увеличить возможности предприятия по переработке шин на 4 тыс. тонн в год, а также расширить объемы использования вторичного сырья при производстве готовой продукции.

Напомним, АО «Жасыл даму» за счет средств утилизационного платежа профинансировало 30 проектов на общую сумму около 116 млрд тенге. Реализация таких проектов способствует развитию современной инфраструктуры обращения с отходами, увеличению объемов переработки, сокращению захоронения отходов и вовлечению вторичного сырья в экономический оборот в соответствии с Экологическим кодексом РК.