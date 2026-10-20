Казахстан и Турция обсудили подготовку к COP31

В Анкаре (Турецкая Республика) состоялась встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибека Куантырова с Президентом COP31, Министром окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики Муратом Курумом.

Основной темой встречи стало обсуждение подготовки к 31-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая состоится в Анталье.

А.Куантыров выразил поддержку приоритетам председательства Турции на COP31, в частности инициативам, направленным на сокращение объёмов отходов в мире.

Казахстанская сторона пригласила Мурата Курума посетить Казахстан с визитом в удобные для него сроки, выразив уверенность, что такой визит придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, а так же в области градостроительства и архитектуры.

М. Курум выразил признательность Казахстану за всестороннюю поддержку и содействие в подготовке к COP31, подчеркнув важность дальнейшей координации усилий и совместной работы по продвижению климатической повестки.

Казахстанская сторона пожелала Турции успешного проведения COP31 и подтвердила готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию в рамках международной климатической повестки.