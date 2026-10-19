В Южном Алтае впервые установили спутниковый ошейник снежному барсу

В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке снежному барсу, занесенному в Красную книгу Казахстана, установили спутниковый ошейник. Такие работы в Южном Алтае проведены впервые. Снежного барса назвали Алтай.

С помощью ошейника специалисты будут отслеживать его передвижения, определять маршруты и участки обитания. Эти данные необходимы для изучения снежного барса и планирования мероприятий по его охране.

Снежные барсы живут преимущественно в труднодоступных высокогорных районах. Наблюдать за ними в естественной среде сложно, поэтому спутниковое оборудование позволяет получать информацию об их перемещениях без постоянного присутствия человека рядом с животным.

16 октября на саммите COP17 в Ереване Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что численность снежных барсов в Казахстане достигла примерно 190 особей. Глава государства отметил результаты природоохранной работы и научного мониторинга.

В установке ошейника участвовали сотрудники Катон-Карагайского национального парка Е. Касымов, Ж. Аманбаев и специалисты Института зоологии А. Грачев, М. Беспалов, С. Беспалов, С. Сапарбаев. Данная работа проводится при поддержке Pernod Ricard Kazakhstan.

Полученные со спутника данные будут использоваться для изучения маршрутов Алтая и территории его обитания. Эта информация поможет специалистам лучше понимать особенности жизни снежного барса в Южном Алтае и планировать его охрану.